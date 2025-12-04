«L’olio EVO è un linguaggio universale, capace di raccontare territori e comunità con autenticità e passione». Così l’Assessore alle Radici dott. Cesareo Troia, vicepresidente nazionale vicario Città dell’Olio, ha commentato l’evento conclusivo tenutosi a Barcellona di “Olio come Civiltà”, organizzato dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio.

«Negli eleganti spazi della Casa degli Italiani di Barcellona – dichiara Troia – abbiamo condiviso una visione: quella dell’extravergine come filo narrativo che attraversa paesaggi, tradizioni, saperi e memorie collettive. Una splendida occasione per raccontare l’olio non come semplice ingrediente, ma come patrimonio culturale, storico e identitario capace di unire territori e comunità. Le voci autorevoli intervenute durante la serata hanno offerto prospettive e riflessioni sul ruolo dell’olio nel definire la nostra identità nazionale, nel custodire relazioni e nel generare cultura. La presenza di opinion leader della comunità italiana a Barcellona ha dato ulteriore valore alla serata, trasformandola in un momento di confronto culturale tra Italia e Spagna e confermando la capacità delle Città dell’Olio di promuovere la cultura dell’extravergine anche all’estero, con la stessa passione e lo stesso rigore che le guida in Italia. La conversazione ha saputo intrecciare temi, esperienze e testimonianze in un dialogo armonico e ispirato, trasformando la presentazione in un vero momento di confronto culturale tra Italia e Spagna. La degustazione finale, poi, ha permesso ai partecipanti di vivere un percorso sensoriale che ha messo al centro l’eccellenza degli oli italiani, rivelandone complessità, carattere e profondità.

Un evento che conferma quanto il lavoro delle Città dell’Olio continui a promuovere, anche oltre i confini nazionali, un patrimonio che appartiene a tutti noi: la cultura dell’extravergine come espressione alta della nostra civiltà».