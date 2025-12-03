Riceviamo e pubblichiamo la nota di Forza Italia Andria firmata da Marcello Fisfola, segretario cittadino, in merito al risultato nelle ultime elezioni regionali:

«Abbiamo intenzionalmente atteso alcuni giorni prima di rilasciare alcune riflessioni sugli esiti del voto che hanno riguardato il nostro partito nella città di Andria, anche per non contribuire ulteriormente a diffondere letture distorte o, peggio, rivendicazioni entusiastiche di affermazioni politiche che, in realtà, si poggiano su terreni a dir poco fragili.

Non è il caso di Forza Italia Andria, il cui risultato complessivo è sotto gli occhi di tutti e certifica un partito in salute, che ha sovvertito i dati regionali e provinciali, frutto di un progetto valoriale serio quanto autentico. F.I. dunque passa dal 7,06% delle Regionali del 2020, quando si votava in contemporanea anche per le Comunali, al 14,17% delle Regionali 2025. Un raddoppio netto, inequivocabile e senza discussioni. Addirittura rispetto alle Europee del 2024, ultimo dato recente, cresce di circa 8 punti percentuali, segno di un lavoro quotidiano costante ed efficace svolto in questo ultimo anno sia dalla nuova Segreteria Cittadina che dal Gruppo Consiliare al Comune di Andria con i movimenti civici federati “Movimento Pugliese” e “La Torre”, uniche e reali forme di opposizione a Palazzo di Città, senza tralasciare il generoso e motivato apporto del Movimento Giovanile di “Forza Italia Giovani”.

Traino di questo risultato è stata indubbiamente la candidatura del Consigliere Luigi Del Giudice, che con le sue 2.755 preferenze locali è risultato essere il più votato nelle liste del centrodestra cittadino, a conferma della caratura personale e professionale della sua figura, nonché della proposta politica che egli ha incarnato, credibile e non improvvisata. A contribuire al risultato positivo della lista sono stati anche i consensi riversati nei confronti degli altri candidati in lizza, ovvero Marcello Lanotte, a cui vanno rivolti calorosi e meritati auguri per l’elezione a Consigliere Regionale, poi Tonia Pagliaro, Rossella Ricco e Giuseppe Tupputi, che rivelano un partito vivo, plurale, aperto anche a sensibilità nuove e diverse, che certamente arricchiranno il confronto interno a tutto beneficio di una lista estremamente competitiva per le imminenti elezioni comunali.

A tal proposito, Forza Italia Andria, forte del positivo risultato conseguito, con il senso di responsabilità che l’ha sempre contraddistinta, è pronta ad offrire il proprio generoso contributo agli alleati del centrodestra cittadino per costruire, da subito e senza indugi, una proposta politico-programmatica seria ed alternativa all’attuale amministrazione di centro-sinistra, sempre più dilaniata da lotte di potere intestine e riposizionamenti per meri interessi personali, che nulla hanno a che fare con gli interessi generali della comunità andriese.

Per una proposta politica seria ed attrattiva, che riesca ad allargare ulteriormente quella base del consenso essenziale per ridurre il gap attualmente esistente nelle elezioni amministrative, Forza Italia porrà sul tavolo degli alleati delle “condizioni” ineludibili, ovvero che il centrodestra andriese sia prima di tutto “competitivo”, alieno da candidature tanto improvvisate quanto deboli e sia altresì “autodeterminato”, a differenza di quanto accaduto cinque anni fa, quando indecifrabili logiche romane ne condizionarono l’infausto esito. Su questo saremo vigili per non ripetere gli errori del passato!

Condizioni minime e di buon senso ma assolutamente dirimenti per una svolta vincente che vedrà le donne e gli uomini di Forza Italia in prima linea per i prossimi appuntamenti elettorali».