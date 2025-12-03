Oggi 3 dicembre si ricorda la “Giornata internazionale delle persone con disabilità”, istituita dalle Nazioni Unite. In questa ricorrenza giunge il pensiero del Sindaco di Andria avv. Giovanna Bruno.

«Nella Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, il mio pensiero e saluto va a tutti coloro che la vivono sulla pelle, quotidianamente. Alle loro famiglie, costrette il più delle volte a scontrarsi con leggi e burocrazia farraginosa che ne acuiscono la pena, soprattutto se alimentate da superficialità e indifferenza. A chi, con sensibilità, comprende ed è vicino. Ma anche a chi, purtroppo, è sordo e cieco alle necessità altrui e ne calpesta i diritti, trasformando in terreno di scontro quello che per un disabile potrebbe essere anche un solo gesto di attenzione. Tanto è stato fatto ma ancora non siamo una società in grado di accompagnare, di includere, di garantire equità; di essere spontaneamente cura per i nostri concittadini più fragili, provando ad alleggerirne l’esistenza. Il mio grazie si estende a tutti coloro che testimoniano concretamente, lontani da giornate dedicate e da eventi imposti, che la disabilità può essere anche ricchezza, se condivisa con amorevole umanità.

L’amministrazione continua il suo impegno per non lasciare indietro nessuno, migliorando nella erogazione di servizi essenziali ed intervenendo per colmare gravi gap creatisi nel tempo. Lavoro difficile ma per noi imprescindibile».

In questa giornata, nel corso della Giunta settimanale è arrivato il saluto dell’ins. Dora Conversano, già Assessore alla Persona con delega alle Politiche Sociali, che nei giorni scorsi ha protocollato le sue dimissioni per ragioni personali. A breve il Sindaco affiderà la delega al nuovo assessore che prenderà il suo posto.