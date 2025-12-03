Il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 120 del 30/10/2025, ha adottato la “Variazione delle NTA del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Andria, ai sensi dell’art. 12, comma 3 lett. e), lett. e)bis, lett. e) quater, e comma 3-bis, della L.R. Puglia n. 20 del 27/07/2001 e ss.mm.ii.”.

Il provvedimento di Consiglio è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Andria nella sezione Amministrazione Trasparente – Sezione Pianificazione e Governo del Territorio (al seguente link: https://andria.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/4914805 ), e depositato presso la Segreteria Comunale.

Chiunque abbia interesse può presentare proprie osservazioni, anche ai sensi dell’articolo 9 della L. n. 241/1990, entro trenta giorni dalla data del deposito avvenuta il 27/11/2025.