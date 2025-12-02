Doverosa premessa: la Fidelis ha cancellato l’imbattibilità casalinga stagionale perdendo soprattutto per propri demeriti. Tesi supportata dagli errori che hanno spianato la strada al successo della Virtus Francavilla. Non è andata giù al presidente Luca Vallarella, però, anche la conduzione arbitrale di Rinaldi della sezione di Novi Ligure.

La classifica non è certamente brutta. Nonostante la sconfitta con la Virtus, infatti, la Fidelis è sempre a -4 dalla vetta. C’è un però. E riguarda le tante occasioni, come quella di domenica scorsa, gettate alle ortiche dai biancazzurri per avvicinare la testa della graduatoria o, addirittura, per prendersi la leadership del raggruppamento. A conti fatti, tra l’altro, l’Andria ha vinto soltanto due delle ultime sette partite di campionato, una di queste contro la cenerentola Acerrana. Si poteva fare di più e meglio, anche se…

C’è chi in società si attendeva di più. Non a caso, in virtù degli ultimi risultati, non sarebbe più solidissima la posizione del tecnico Giuseppe Scaringella, che si gioca il futuro sulla panchina biancazzurra nei prossimi appuntamenti di campionato, a partire dalla trasferta di domenica a Sarno: fischio d’inizio allo stadio “Felice Squitieri” previsto alle ore 14,30, diretta su Telesveva. E sul mercato…

Il servizio.