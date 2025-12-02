C’è un’opportunità per gli operatori del settore olivicolo del territorio a cui l’Assessore alle Radici dott. Cesare Troia invita ad aderire. Si tratta del progetto europeo “HEVON – High quality EVO oil Network of competitive MSMEs in South Adriatic”, finanziato dal Programma IPA South Adriatic nell’ambito del quale l’Associazione nazionale Città dell’Olio svolge il ruolo di partner associato, di cui l’Assessore Troia è coordinatore regionale Puglia.

L’ente capofila del progetto HEVON, l’Unione dei Comuni del Basso Biferno, ha pubblicato un avviso per selezionare MPMI produttrici di olio evo, frantoi, ristoranti, imprese turistiche ed agriturismi, cooperative ed altri soggetti del settore con sede legale e/o operativa in Molise e Puglia per un loro inserimento in un percorso di tutoring aziendale e formazione volto a rafforzare la competitività dei beneficiari.

I dettagli sono sul sito www.comune.andria.bt.it

La domanda scade il prossimo 5 dicembre. Avviso disponibile anche a questo LINK: http://www.unionebassobiferno.cb.it/ucbbiferno/po/mostra_news.php?id=174&area=H