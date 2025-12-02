E’ online da ieri, lunedì 1 dicembre, il nuovo sito di Sanitaservice ASL BAT (www.sanitaserviceaslbat.it). Un profondo lavoro di restyling quello voluto dalla società partecipata dell’Azienda Sanitaria Locale della BAT per migliorare sempre più diversi aspetti che ormai anche sul web sono diventati essenziali. Innanzitutto è stata pensata una nuova grafica per rendere più moderna l’identità della Sanitaservice e poi sono state implementate, rispetto anche alle vigenti normative regolanti la materia, tutti quei servizi di società trasparente e whistleblowing, a sostegno del diritto di tutti i cittadini alla massima partecipazione nei servizi pubblici di interesse generale.

«Portiamo a compimento un’attività importante che ha richiesto anche un po’ di tempo per la sua realizzazione – ha spiegato l’Amministratrice Unica la dott.ssa Annachiara Rossiello – ma questo era uno dei miei personali e aziendali obiettivi strategici sin dall’insediamento poco più di due anni fa. Questa la metafora a cui il buon andamento dell’azione amministrativa deve costantemente ispirarsi: “Amministrazione Casa di vetro”» ha voluto ricordare la dott.ssa Rossiello.

«Con questo imprescindibile convincimento, oggi la Sanitaservice si dota di uno strumento che permetterà di esser ancora più vicini agli oltre 600 dipendenti che svolgono i tanti servizi interni sanitari dell’ASL BT ma saremo soprattutto ancora più vicini al territorio e presenti ai cittadini, promuovendone la partecipazione e il controllo su funzioni e uso delle risorse pubbliche – chiude la dott.ssa Rossiello – Ancora più trasparenza grazie alla maggiore facilità di fruizione di tutte le informazioni che riguardano la vita aziendale. Implementate diverse sezioni, mentre ci sarà anche un ampio spazio dedicato alle news viste le moltissime attività che svolgiamo quotidianamente. Un prezioso riconoscimento a tutto il nostro fondamentale lavoro nella sanità pubblica sul territorio».