«Circa un paio di anni fa nasceva il primo bosco urbano nella nostra Città realizzato dal Forum Ambiente e Salute “Ricorda Rispetta”: sono state piantumate oltre 200 piante tra alberi ed arbusti in un’area di circa 3.500 mq. concessa dal Comune di Andria al Forum lungo via Giacomo Ceruti. In questo ambiente dedicato alla memoria della Sig.ra Vincenza Angrisano vittima di violenza di genere, il 2 dicembre alle 10.30 sarà celebrata la Festa degli Alberi ed in modo particolarmente sentito, “La Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”.

Ci ritroveremo per ricordare la memoria di Vincenza Angrisano, vittima di femminicidio nel secondo anniversario dalla sua morte. Durante l’evento sono previste performance teatrali ad opera dell’artista Antonella Carone e l’installazione dei manufatti artigianali realizzati dall’Associazione In&Young, oltre agli interventi dei responsabili ed operatori del Centro Antiviolenza RiscoprirSi…, del Centro Uomini Autori di Violenza Flexus, di Capital Sud APS, dei volontari e sostenitori del Forum Ambiente “Ricorda Rispetta”. Alla manifestazione presenzieranno la Sindaca di Andria Avv. Giovanna Bruno, il Vescovo Mons. Luigi Mansi, autorità militari e civili, realtà del volontariato e dell’associazionismo cittadino e gli alunni di numerose scuole della Città».

Il forum è composto da: Oratorio Salesiano Don Bosco; In Compagnia del Sorriso ETS; Movimento Consumatori Andria; Federcommercio – Imprese Artigiane Prov. BT Andria; Giorgia Lomuscio Tutto per Amore; Italia Nostra Sezione di Andria; A.Ge. – Associazione Genitori di Andria; Associazione Circolo Sanità di Andria; Riscoprirsi – APS; Slow Food Castel Del Monte APS; CALCIT – Comitato Autonomo Lotta Contro i Tumori; Onda D’Urto – Uniti contro il Cancro; Urban Mobility – Associazione; Centro Orientamento “Don Bosco”; ASD Manzoni Sport – Andria. Associazione In & Young Aps.