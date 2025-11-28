“Una vita senza sbarre”, una riflessione intensa su pena, redenzione, ricominciamento scritta dal magistrato Giannicola Sinisi, sarà il filo conduttore dell’incontro con l’Autore che si terrà domenica, 30 novembre, a partire dalle ore 13.00, nella Masseria TORREDINEBBIA, sulla Murgia, alle pendici di Castel del Monte. Questo incontro, che ha anche un carattere conviviale perché sarà un incontro tra parole, sapori e riflessioni profonde, spiegherà con leggerezza il senso di questa esperienza editoriale che è intimamente legata a quella professionale ed umana di Giannicola Sinisi che dialogherà con il giornalista, Vincenzo Rutigliano.

“Una vita senza sbarre” è anche la punta dell’iceberg di una esperienza più ampia, quella del progetto della Diocesi di Andria “A mano libera” che ha fatto e fa della masseria di San Vittore una esperienza di recupero lavorativo di detenuti ed ex-detenuti, una esperienza che domenica sarà illustrata anche da Don Riccardo Agresti, animatore del progetto.

“A pranzo con l’autore” coinvolge insieme a TORREDINEBBIA Masseria anche Slow Murgia, Rotary Club e Sporting Club di Corato.