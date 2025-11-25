La Giornata internazionale di solidarietà per il popolo palestinese, proclamata dall’ONU nel 1977, con la risoluzione 32/40 B., invita la comunità globale a riflettere sulla condizione del popolo palestinese e a promuovere iniziative di pace, giustizia e rispetto dei diritti umani. È un momento per riaffermare il valore della solidarietà internazionale e il ruolo delle istituzioni educative nel favorire il dialogo e la consapevolezza. In tale circostanza, giovedì 27 novembre 2025, ore 18:00, il CPIA BAT “Gino Strada” promuove un incontro di approfondimento con un dibattito aperto sul tema: “Tra occupazione e genocidio? Riflessione globale sul sostegno e i diritti umani”.

Relatori:

Paolo Farina , Dirigente Scolastico del CPIA BAT “Gino Strada”

, Dirigente Scolastico del CPIA BAT “Gino Strada” Dott. Sabino Zinni, esperto di diritto e “pellegrino diverso” in Terra Santa

Come partecipare:

In presenza , presso la sede del CPIA BAT “Gino Strada” in Viale Comuni di Puglia, 4 – Andria

, presso la sede del CPIA BAT “Gino Strada” in Online, seguendo la diretta streaming sul canale YouTube del CPIA BAT “Gino Strada” al link: https://www.youtube.com/live/8TAdU8vaq80

L’iniziativa è parte del ciclo “I Giovedì del Gino Strada”, un percorso di incontri pensato per stimolare riflessioni su temi di attualità, pace e diritti umani.