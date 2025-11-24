A partire dal 1° dicembre 2025, prende avvio nella provincia di Barletta-Andria-Trani il ciclo di assemblee sindacali ANIEF promosso dal Vicepresidente regionale Cesare Antifora. L’iniziativa, rivolta al personale docente e ATA delle scuole della BAT, rappresenta un’importante occasione di confronto e aggiornamento su temi cruciali per il mondo della scuola.
Le assemblee, previste in presenza dalle ore 11 alle 14, si svolgeranno secondo il seguente calendario:
– 1 dicembre – Barletta (I.T.E.T. Cassandro-Fermi Nervi)
– 2 dicembre – Canosa (I.I.S.S. “L. Einaudi”)
– 3 dicembre – Andria (I.C. “G. Verdi – P. Cafaro”)
– 10 dicembre – Bisceglie (I.C. S.G. Bosco – Battisti Ferraris)
– 11 dicembre – San Ferdinando di Puglia (I.C. “De Amicis – Giovanni XXIII”)
Durante gli incontri, il prof. Antifora illustrerà le novità normative, le proposte dell’ANIEF in materia di contrattazione, reclutamento, previdenza, tutele individuali e collettive, con uno spazio dedicato a domande e consulenze.