Il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 97 del 06/10/2025, ha adottato l’ “Adeguamento del PRG al PPTR – Delibera di adozione ai sensi dell’art. 11, comma 4, della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio) e dell’art. 97, comma 3, delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR”.

Il provvedimento di Consiglio è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Andria nella sezione Amministrazione Trasparente – Sezione Pianificazione e Governo del Territorio ed è stato depositato presso la Segreteria Comunale in data 16/10/2025.

Chiunque abbia interesse può presentare proprie osservazioni, anche ai sensi dell’articolo 9 della L. n. 241/1990, entro sessanta giorni dalla data del deposito.

Tutta la documentazione al seguente LINK.