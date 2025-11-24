Il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 96 del 06/10/2025, ha adottato la “Digitalizzazione in formato vettoriale delle tavole di zonizzazione del Piano Regolatore Generale di Andria, nel sistema di proiezione cartografica della Carta Tecnica Regionale, e correzioni di meri errori materiali contenuti nella cartografia, ai sensi dell’art. 12, comma 3-bis, della L.R. Puglia n. 20 del 27/07/2001 e ss.mm.ii..”

Il provvedimento di Consiglio è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Andria nella sezione Amministrazione Trasparente – Sezione Pianificazione e Governo del Territorio ed è stato depositato presso la Segreteria Comunale in data 16/10/2025.

Chiunque abbia interesse può presentare proprie osservazioni, anche ai sensi dell’articolo 9 della L. n. 241/1990, entro sessanta giorni dalla data del deposito.

Tutta la documentazione al seguente LINK.