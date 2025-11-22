Nella sede della Confcommercio di Andria le nomine e la distribuzione delle deleghe del nuovo consiglio direttivo dell’associazione di categoria presieduta dall’imprenditore del settore lapideo, Claudio Sinisi. Vice presidente confermato Francesco Suriano che riceve anche la delega al credito; fanno parte del consiglio: Valeria Sgaramella, delegata eventi e cultura; Nicla Lombardi alla formazione e marketing; Francesco Di Renzo al wedding; Francesco Sinisi, delegato per i pubblici esercizi e Nicola Rendine, grossisti ortofrutta.

“In squadra ci sono alcune conferme, mi riferisco a componenti del consiglio direttivo che ormai sono dei capisaldi della nostra azione in alcuni settori particolari, e anche delle new entry, ciascuno con la propria delega distribuite tutte in base a specifiche competenze. Scelte fatte – spiega il presidente della Confcommercio di Andria, Claudio Sinisi – per proseguire nel solco già tracciato ma anche per innovare stando al passo con i tempi. In un tempo in cui è indispensabile fare i compiti con le continue novità in campo tecnologico e le frontiere avveniristiche che abbiamo davanti dell’intelligenza artificiale anche noi di Confcommercio abbiamo la necessità di fornire una consulenza sempre più qualificata e adeguata alle aziende che ci danno fiducia decidendo di consociarsi alla nostra organizzazione. A tutto il consiglio direttivo gli auguri di buon e proficuo lavoro da parte della presidenza. Insieme per fare la differenza”.