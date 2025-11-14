La Cooperativa Sociale “A Mano Libera”, presieduta da Don Riccardo Agresti, e la Olio Levante srl, guidata dal Cav. Riccardo Cassetta, hanno siglato un accordo di collaborazione strategica che consente l’ulteriore crescita operativa del progetto, di inclusione sociale, voluto dalla Diocesi di Andria e chiamato “Senza Sbarre”, che impiega detenuti ed ex-detenuti nel laboratorio tecnico-agricolo e nel pastificio-tarallificio di Contrada San Vittore.

Tutti i particolari dell’accordo saranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si terrà sabato 15 novembre, alle ore 10, nello stabilimento Levante in via Barletta. Alla conferenza stampa interverranno Don Riccardo AGRESTI, Presidente e fondatore della Cooperativa “A Mano Libera”, Riccardo CASSETTA, amministratore unico di Olio Levante srl, il dott. Giannicola SINISI, magistrato e Presidente della APS “Senza sbarre” e Felice GEMITI, Presidente dell’Associazione AntiRacket di Andria.