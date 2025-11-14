Torna sabato 15 novembre 2025 la giornata nazionale della Colletta Alimentare, l’iniziativa promossa dalla fondazione Banco Alimentare per sostenere le persone e le famiglie in difficoltà. Anche Andria partecipa con l’apertura di quattro punti di raccolta nei principali supermercati della città.

I volontari del Banco Alimentare saranno presenti per l’intera giornata presso Penny Market in via Trani e viale Venezia Giulia, Despar in via Don Luigi Sturzo, Lidl in via Trani e Decò in via Barletta. All’ingresso dei supermercati inviteranno i clienti a donare parte della propria spesa destinandola a chi vive situazioni di difficoltà economica.

Tra i prodotti richiesti figurano alimenti a lunga conservazione: olio, verdure e legumi in scatola, tonno e carne in scatola, conserve di pomodoro e sughi pronti, alimenti per l’infanzia e riso. Ogni donazione, anche la più piccola, contribuisce a riempire i magazzini del Banco Alimentare trasformandosi in un aiuto concreto per le famiglie in difficoltà.

Tutti gli alimenti raccolti durante la Colletta saranno distribuiti dal Banco Alimentare alle 7.645 organizzazioni partner territoriali che, in tutta Italia, assistono oltre 1,7 milioni di persone. Il sistema coinvolge enti caritativi, parrocchie, associazioni e volontari uniti dal desiderio di rendere concreta la solidarietà.

Il messaggio che accompagna la Colletta di quest’anno richiama un profondo valore umano: «Aiutare il povero è infatti questione di giustizia, prima che di carità», come ricordato dal messaggio del Santo Padre Leone XIV per la nona giornata mondiale dei poveri. Un invito a condividere i bisogni per riscoprire il senso della vita, ricordando che la povertà non è solo mancanza di beni materiali, ma spesso anche solitudine e invisibilità.