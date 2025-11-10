In una serata segnata da una pioggia intensa e persistente, si è tenuta ad Andria l’inaugurazione della nuova sede della Segreteria cittadina del Nuovo Partito Socialista Italiano (NPSI), situata in via Amerigo Vespucci n. 44, e intitolata a Nicola Tota, storico amministratore socialista e figura di riferimento per la città federiciana.

Il suo nome resta impresso nella memoria collettiva per l’instancabile impegno civico e per le numerose opere pubbliche e infrastrutture realizzate negli anni Novanta, che contribuirono in modo determinante alla crescita e alla modernizzazione della città.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte il Segretario nazionale del NPS Lucio Barani, il Vicesegretario nazionale, Michele Simone, e il Segretario regionale della Puglia, Luigi De Mucci, che hanno espresso parole di profonda stima per la comunità socialista andriese e per il valore simbolico dell’intitolazione a Nicola Tota.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto al Segretario cittadino Antonio Di Gregorio, al Co-segretario Giuseppe D’Amore, al direttivo e a tutti gli amici e simpatizzanti socialisti che, con passione e impegno, hanno contribuito all’organizzazione e alla riuscita dell’iniziativa, nonostante le difficili condizioni meteorologiche.

A portare il proprio saluto istituzionale è stato inoltre il Segretario regionale di Puglia Popolare, Carlo Laurora, che ha sottolineato l’importanza del dialogo e della collaborazione tra le forze politiche riformiste e moderate, unite dal comune obiettivo di promuovere lo sviluppo e il benessere della comunità.

L’inaugurazione della sede “Nicola Tota” rappresenta così non solo un momento di memoria e riconoscenza verso un amministratore esemplare, ma anche un segnale di rinnovata vitalità del socialismo andriese e di un impegno concreto per il rilancio dell’attività politica sul territorio pugliese.