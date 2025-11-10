Arriva a novembre la prima edizione del Dormiveglia Animation Film Fest, il primo festival di animazione della città di Andria, ideato e organizzato dal Collettivo KA-POW!. Tre giornate di proiezioni, mostre e sperimentazioni dedicate al mondo dell’animazione, tra grandi classici, opere d’autore e nuove voci dell’animazione indipendente.

Completamente autofinanziato e sostenuto dalla cittadinanza, Dormiveglia è un progetto indipendente che nasce dal basso, grazie alla collaborazione di artisti e cittadini che hanno voluto dare vita a un evento culturale libero, accessibile e partecipato.

Il festival gode del patrocinio dell’Apulia Film Commission, a riconoscimento del valore artistico e sociale dell’iniziativa.

“Dormiveglia è nato dal desiderio di creare uno spazio di incontro dedicato all’animazione, un linguaggio capace di unire persone, generazioni e immaginari diversi” – dichiarano i membri del Collettivo KA-POW!.

“È un festival fatto con e per la città, costruito insieme alla comunità che lo ha reso possibile.”

IL PROGRAMMA

Mercoledì 12 novembre – “24 Frame”

A inaugurare il festival sarà “24 Frame”, una mostra interattiva allestita presso il Museo Diocesano S. Riccardo (ingresso dalle 19:00), che permetterà al pubblico di sperimentare la magia dell’animazione all’interno di un museo.

Giovedì 13 novembre – “Fantastic Mr. Fox” + Gertie Animation Prize

Alle 19:00 (ingresso dalle ore 18:30), sempre al Museo Diocesano S. Riccardo, proiezione gratuita di “Fantastic Mr. Fox” di Wes Anderson, il celebre film in stop motion tratto dal racconto di Roald Dahl.

Un’opera raffinata e ironica, capace di incantare adulti e bambini con il suo stile artigianale e inconfondibile.

In serata, dalle 21:00 (ingresso dalle ore 20:30) presso l’Andria Food Policy Hub, spazio ai nuovi talenti con la proiezione dei cortometraggi in gara per il Gertie Animation Prize, concorso dedicato all’animazione indipendente e alle voci emergenti del panorama nazionale.

Durante la serata verrà annunciato il vincitore della prima edizione del premio.

Venerdì 14 novembre – “Redline” + “Inkwell Follies”

La giornata conclusiva si apre alle 19:00 (ingresso dalle ore 18:30)

al Museo Diocesano S. Riccardo con “Redline” di Takeshi Koike, film culto dell’animazione giapponese che unisce corse futuristiche, colori esplosivi e un’estetica visionaria senza precedenti.

A chiudere il festival, dalle 21:00 (ingresso dalle ore 20:30)

presso l’Andria Food Policy Hub, la proiezione di “Inkwell Follies”, una selezione di cortometraggi americani degli anni ’30.

Un tuffo alle origini del cinema d’animazione, tra gag visive, sperimentazioni tecniche e la magia dei primi cartoon.

Tutti gli eventi del Dormiveglia Animation Film Fest sono gratuiti e ad accesso libero fino a esaurimento posti.

È possibile prenotare il proprio posto tramite form disponibile nel link in bio sui canali social del Collettivo KA-POW!.