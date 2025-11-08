Domenica 9 novembre ad Andria, alle ore 18, si terrà l’inaugurazione della segreteria politica dei socialisti del Nuovo PSI in via Vespucci n.44. Per l’occasione interverranno il segretario nazionale del Nuovo PSI sen. Lucio Barani, il vice segretario nazionale Michele Simone e il segretario regionale Luigi De Mucci.

«Un momento importante per il partito socialista dalla forte tradizione craxiana – si legge in una nota della segreteria cittadina – che ha deciso di ritornare protagonista nella città di Andria in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. L’apertura della segreteria del Nuovo PSI ad Andria è un esempio tangibile di presidio del territorio e vicinanza della politica ai cittadini. Si deve necessariamente ritornare nelle piazze e tra la gente, così da poter ascoltare i veri problemi dei cittadini, coniugando quella politica fatta di bisogni e meriti».