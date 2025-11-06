Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma del consigliere comunale di Azione Gianluca Grumo e del commissario cittadino Antonio Nespoli:

«Una città completamente allo sbando, dove ogni giorno sorgono come funghi rattoppi e manomissioni stradali senza alcuna logica programmazione. Interruzioni e deviazioni che costringono i cittadini a rocamboleschi percorsi che congestionano la città, rendendola meno vivibile con un’aria irrespirabile.

Non è possibile che si continui a concedere a chiunque autorizzazioni per manomissioni stradali finalizzate alla realizzazione di sottoservizi senza un coordinamento tra i vari settori, mandando totalmente in tilt viabilità e ambiente.

Per non parlare, poi, della qualità del ripristino dello stato dei luoghi, atteso che le strade vengono lasciate in condizioni a dir poco penose, senza alcuna vigilanza da parte dell’ente comunale.

Numerosi i danni anche nei confronti di tanti cittadini che ogni giorno sono costretti a scansare buche e avvallamenti causati da incuria e da totale approssimazione.

Alla guida della città, di contro, c’è chi si preoccupa solo di inseguire eventi elettorali, piuttosto che occupare la sua giornata a risolvere i veri problemi dei cittadini con una programmazione seria e autorevole.

Invece, ci si preoccupa esclusivamente della programmazione del proprio futuro politico, affannandosi a collezionare like e selfie presenziando indistintamente a qualunque evento elettorale per le imminenti elezioni regionali.

Noi saremo al fianco di chi intende candidarsi alla guida della città per una gestione seria e responsabile della stessa e che offra a tutta la comunità una visione strategica di sviluppo, crescita e qualità urbana».