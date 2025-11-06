Costruire il programma della Puglia che verrà attraverso l’ascolto delle istanze, delle idee e delle riflessioni di associazioni, enti e cittadini. E’ uno dei principi-cardine che permea la campagna elettorale di Antonio Decaro, fortemente condiviso da Nicola Rutigliano, candidato al consiglio regionale nella lista “Decaro Presidente”. E proprio ieri pomeriggio, all’interno del NicoLAB di via Isonzo, vero e proprio spazio di ascolto e di confronto, sono stati inaugurati i tavoli programmatici promossi dall’ingegnere biscegliese.

Il primo tavolo programmatico ha coinvolti gli operatori del terzo settore del territorio sui temi del welfare e del sociale. I prossimi incontri tematici riguarderanno nell’ordine agricoltura e pesca, a seguire turismo, cultura e spettacolo, infine le politiche giovanili. Tutti all’insegna di un nuovo metodo di interpretare la politica, con l’impulso di proposte concrete da portare in Regione. Alla sua prima esperienza politica, Rutigliano colloca il cittadino al centro del proprio impegno. E’ l’unico modo – sottolinea – per dare a Bisceglie e alla Bat il posto di rilievo che meritano all’interno della Regione Puglia.