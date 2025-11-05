Il Consiglio comunale di Andria, lo scorso 30 ottobre, ha adottato la “Variazione delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale”. Un risultato che arriva dopo oltre un anno di confronto e collaborazione con gli ordini professionali.

Un passaggio che semplifica e rende più flessibili le regole previste dal PRG redatto ormai 30 anni fa, nell’ottica di rispettare e tutelare l’ambiente, il paesaggio e lo sviluppo armonioso della città di Andria.

Giovedì 6 novembre a partire dalle ore 9:15, presso il Food Policy Hub al Chiostro di San Francesco si terrà una giornata informativa con due percorsi partecipativi sull’adeguamento del PRG al Piano paesaggistico territoriale regionale e sulla digitalizzazione del PRG.

Il primo tema riguarda l’adeguamento del PRG al PPTR, delibera di adozione ai sensi dell’articolo 11, comma 4, della legge regionale 27 luglio 2001, numero 20 e dell’articolo 97, comma 3, delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR, in fase di pubblicazione dal 16 ottobre al 15 dicembre 2025.

Il secondo tema concerne la digitalizzazione in formato vettoriale delle tavole di zonizzazione del Piano Regolatore Generale di Andria, nel sistema di proiezione cartografica della Carta Tecnica Regionale, e correzioni di meri errori materiali contenuti nella cartografia, ai sensi dell’articolo 12, comma 3-bis, della legge regionale Puglia numero 20 del 27 luglio 2001, anch’essa in fase di pubblicazione dal 16 ottobre al 15 dicembre 2025.

La giornata si aprirà alle ore 9:15 con i saluti istituzionali dell’amministrazione comunale da parte dell’assessore alla Visione Urbana, seguiti dal dialogo sul percorso di adeguamento del PRG al Piano paesaggistico territoriale regionale in fase di proposizione delle osservazioni.

L’introduzione al dialogo sarà a cura del dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata, Controllo del Territorio, l’architetto Pasquale Antonio Casieri, seguito dall’analisi delle criticità e delle opportunità per l’adeguamento del PRG al PPTR in fase di osservazioni da parte del progettista incaricato all’adeguamento del PRG al PPTR, l’architetto Nicola Fuzio.

Alle ore 12 si terrà il dialogo sul percorso di digitalizzazione del PRG in fase di proposizione delle osservazioni, con l’analisi delle opportunità per la digitalizzazione del PRG in fase di osservazioni da parte del dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata, Controllo del Territorio, l’architetto Pasquale Antonio Casieri.

Seguiranno dibattito e conclusioni. Sono stati invitati all’incontro gli ordini professionali, le associazioni ambientali e di categoria e la città tutta.