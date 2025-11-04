L’associazione Onda D’Urto – Uniti contro il Cancro ONLUS è lieta di annunciare la VII Edizione del Premio Teresa Calvano, in programma sabato 8 novembre 2025 alle ore 20:00 presso il Centro di Aggregazione di via Fornaci “Don Pino Puglisi” di Andria.

Un evento speciale, dedicato alla memoria di Teresa Calvano, giovane donna che con il suo sorriso, la sua forza e il suo coraggio ha lasciato un segno profondo in chi l’ha conosciuta. Il Premio, che porta il suo nome, nasce con l’intento di valorizzare chi, attraverso gesti concreti e impegno umano o sociale, si distingue per solidarietà, empatia e bellezza autentica. A presentare la serata sarà Domenico Bucci, voce sensibile e coinvolgente. Ospite d’onore il cantante Gabriele Zagaria, che accompagnerà il pubblico con la sua musica in una serata ricca di emozioni.

Con il contributo artistico della disegnatrice Roberta Di Vincenzo, che impreziosirà l’evento con la sua creatività. L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.

Sarà una serata intensa, fatta di racconti, arte, musica e memoria condivisa.

Un’occasione per stare insieme, per ricordare, per celebrare la vita in tutte le sue forme, in nome di Teresa e di tutte le donne che ogni giorno affrontano con coraggio le sfide della malattia.

Una serata che merita di essere vissuta insieme.