Una commemorazione in ricordo della fine della prima guerra mondiale nel giorno in cui si celebra sia la “Giornata delle Forze Armate” che il “Giorno dell’Unità Nazionale”. Il 4 novembre nella BAT, quest’anno, ad Andria all’interno del Monumento ai Caduti. Una commemorazione sobria alla presenza di tutte le massime autorità civili, militari e religiose per omaggiare quel momento storico che segnò anche e soprattutto il compimento del processo di unificazione nazionale iniziato in epoca risorgimentale.

E sono stati questi i concetti espressi anche nei messaggi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro della Difesa Guido Crosetto oltre che dalla stessa Prefetta Silvana D’Agostino. Il ricordo di oltre 600mila soldati caduti. Il ricordo di un momento decisivo della storia per l’Italia. Concetti raccolti anche dalle forze armate con un sentimento di amor Patria che oggi, a distanza di oltre 100 anni, continua ad essere elemento fondante anche della quotidianeità delle forze dell’ordine sui territori.

L’alzabandiera ha aperto la mattinata nel Parco andriese che porta proprio il nome di questa importante ricorrenza, il ricordo dell’Armistizio di Villa Giusti entrato in vigore il 4 novembre del 1918, che da oltre 100 anni è festa nazionale. Ad accompagnare la cerimonia anche il coro dell’istituto “Padre Nicolò Vaccina” di Andria.