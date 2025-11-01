“L’educabilità come cammino, il lavoro come spazio di riscatto”: è questo il titolo del seminario di studio che si è tenuto nella mattinata di venerdì 31 ottobre presso l’Ateneo di Bari, nell’ambito del corso di Pedagogia Generale coordinato dalla professoressa Antonia Rubini, docente della stessa disciplina.

Protagonista dell’incontro è stato don Riccardo Agresti, responsabile scientifico del progetto Senza Sbarre, realtà ormai riconosciuta come modello di reintegrazione sociale. Toccante è stata la testimonianza di un giovane detenuto in misura alternativa residente nella masseria San Vittore di Andria (BT).

Il seminario ha avuto un obiettivo chiaro: testimoniare buone pratiche di comunità e di educabilità, mostrando come l’educazione possa diventare strumento di riscatto personale e collettivo.

Nel suo intervento, don Riccardo ha più volte richiamato l’attenzione sul valore dell’educazione e della ri-educazione, presentando la realtà della masseria come alternativa concreta alla detenzione tradizionale. Non un percorso terapeutico, ma un vero e proprio progetto di re-inserimento socio-lavorativo, dove i detenuti vengono coinvolti in attività artigianali — come la produzione dei celebri taralli “A mano libera” — distribuiti in diverse regioni d’Italia.

Le parole chiave del suo messaggio sono state speranza, trasformazione, cambiamento. Al centro, l’idea che l’uomo non è il suo errore e che l’educazione, attraverso il lavoro e la responsabilità condivisa, può essere più efficace di ogni misura repressiva. L’impegno in una comunità, ha sottolineato, insegna a riconoscere l’importanza del bene comune tanto quanto di quello individuale.

A chiusura del seminario, numerosi interventi e domande da parte dei corsisti hanno arricchito il dialogo: tra i temi più discussi, la motivazione personale al cambiamento e il ruolo delle comunità educative come strumenti di prevenzione.