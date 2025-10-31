Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale intende promuovere la realizzazione del cartellone di eventi “LE RADICI DEL NATALE – 4ª EDIZIONE”, consistente in una serie di iniziative, coinvolgendo il più ampio numero possibile di soggetti proponenti del territorio interessati a presentare proposte per valorizzare l’offerta turistica della Città, da tenersi nel periodo natalizio dall’8 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, tramite eventi ed iniziative di carattere folkloristico, musicale, danza, artistico- artigianale, ricreativo, enogastronomico e promozionale del marketing del territorio.

Per questo la Giunta Comunale ha deliberato in data 30 ottobre 2025 la pubblicazione dell’avviso per la manifestazione di interesse con l’obiettivo di: valorizzare l’offerta turistica della Città di Andria, valorizzare tutti i luoghi della città, dalla periferia al centro cittadino, sviluppo del marketing territoriale con i prodotti legati alla tradizione del Natale in città. Possono presentare progetti gli Enti, le Associazioni, Scuole, Parrocchie, Attività Commerciali, Strutture Ricettive, Comitati di Quartiere, Operatori delle imprese creative che, a vario titolo, perseguono le medesime finalità di diffusione della promozione territoriale, recupero delle tradizioni locali e sviluppo sostenibile della città, anche al fine di stimolare e incentivare la crescita di professionalità legate alle risorse territoriali e mettere in rete idee e competenze, realizzando connessioni concrete fra e con gli operatori.

Per partecipare, gli interessati devono far pervenire la proposta progettuale entro il 20 novembre 2025. Le istanze dovranno esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: [email protected]

L’oggetto è “Proposta calendario eventi Natale 2025 – LE RADICI DEL NATALE 4ª EDIZIONE – SERVIZIO TURISMO e MARKETING”, allegando l’istanza di partecipazione (ALLEGATO A), la dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione (ALLEGATO B) pubblicate unitamente all’avviso.