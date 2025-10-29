Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma del deputato di Fratelli d’Italia Mariangela Matera, componente in Commissione finanze:

«Dall’audizione in Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria, il direttore dell’Agenzia delle entrate Vincenzo Carbone ha presentato una reale fotografia sulla questione bonus edilizi evidenziando che nel quadriennio 2021-2025 sono state vagliate, nello svolgimento delle attività di analisi del rischio, circa 9 milioni di comunicazioni, con conseguente inibizione dell’utilizzo indebito di crediti inesistenti per oltre 7,8 miliardi di euro, che rappresentano minori oneri a carico della collettività. L’obiettivo del Governo Meloni è chiudere definitivamente con l’era dei bonus, nonostante nel 2024, lo Stato abbia registrato circa 42 miliardi di euro di debiti derivanti proprio dai bonus edilizi, che saranno pagati nei prossimi anni più del doppio della manovra».