Un appuntamento che vuole accendere la luce nel cuore dei più piccoli e delle famiglie. Il 31 ottobre, a partire dalle ore 18:00, la Parrocchia Santissima Trinità di Andria ospiterà la terza edizione della “Festa della Luce – Light in the Night”, evento promosso e organizzato dall’équipe multidisciplinare dell’Associazione L’Emmanuele ETS.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di proporre un momento di festa, incontro e riflessione educativa e non solo. Giochi, spettacoli, musica e attività ludiche animeranno la serata, pensata per favorire la socialità, il divertimento e la condivisione in un clima di serenità e luce.

La manifestazione si inserisce nel solco dell’impegno educativo e sociale portato avanti da anni dall’Associazione L’Emmanuele ETS, guidata dal pedagogista Michele Chieppa, da sempre attivo nella promozione di valori positivi e nella tutela dei minori e delle famiglie.

“Promuovere la paura come un gioco è pericoloso e non educativo – afferma il dott. Chieppa –. È invece costruttivo aiutare i bambini a riconoscere e accogliere le proprie emozioni e a trasformare la paura in consapevolezza. L’amore, la tenerezza e la luce devono essere al centro del percorso educativo.”

La “Festa della Luce” vuole dunque essere non solo un momento di intrattenimento, ma anche un’occasione per riflettere sul ruolo fondamentale degli adulti – genitori, insegnanti ed educatori – nella crescita emotiva dei più piccoli.

L’ingresso è gratuito e l’invito è esteso a tutta la cittadinanza. Un evento che unisce gioia, comunità e impegno educativo, per celebrare insieme la forza della luce contro ogni forma di paura e disorientamento.