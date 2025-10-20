Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di Sabino Napolitano, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Andria:

«Alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre, anche ad Andria un voto a Fratelli d’Italia rappresenta una scelta di campo rispetto alle bugie del Pd e della sinistra.

Non solo il nostro territorio negli ultimi vent’anni è stato maltrattato dalla sinistra, con la chiusura di quattro ospedali a fronte della promessa di apertura di una sola nuova struttura. Non solo c’è la mancanza di posti letto nella Bat come una delle problematiche con cui i cittadini sono stati costretti a convivere, molte volte obbligati a recarsi fuori provincia o addirittura fuori Regione. Ma proprio la città di Andria porta i segni di quanto non è stato mantenuto: nel 2021 la presentazione, con grande enfasi, del progetto del nuovo Policlinico della BAT con il nuovo ospedale di Andria rimasto solo su carta, con la definitiva perdita del finanziamento e la successiva nuova firma dell’accordo di programma solo grazie all’impegno del governo Meloni. Poi il ridimensionamento del progetto privo di due corpi di fabbrica che sarebbero stati destinati al Polo Universitario della sesta provincia pugliese e dell’eliporto.

Ma è anche sulle tematiche ambientali che emerge tutto il disastro del Pd. Da un lato i cittadini differenziano bene, dall’altro lato l’Amministrazione Bruno aumenta ogni anno la Tari e la giunta Emiliano non riesce a chiudere il ciclo dei rifiuti, impedendo così a questo territorio di essere autonomo e di poter, finalmente, risparmiare sul costo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti.

Quindi noi chiediamo un impegno a voltare pagina ed a votare Fratelli d’Italia che può contare, tra i vari candidati, anche sul dott. Flavio Civita quale espressione locale del partito e con un importante bagaglio di esperienza politico-amministrativa alle spalle. Siamo certi che Flavio Civita rappresenterebbe al meglio in Consiglio Regionale le istanze della città di Andria e del territorio».