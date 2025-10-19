La prevenzione parte da un sorriso. Venerdì 24 ottobre alle ore 18:30, presso lo Studio AD Dental Service di Via Bologna 88 ad Andria, si terrà l’incontro pubblico “A Bocca Aperta sulla Prevenzione”, un evento di sensibilizzazione e informazione aperto a tutta la cittadinanza, dedicato alla conoscenza e alla diagnosi precoce del tumore del cavo orale. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Onda D’urto in collaborazione con lo Studio AD Dental Service, nasce con l’obiettivo di diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza della prevenzione e dei controlli periodici, strumenti fondamentali per individuare in tempo eventuali lesioni o alterazioni sospette.

Durante l’incontro interverranno il Dott. Domenico Briguglio, medico odontoiatra perfezionato in chirurgia e implantologia, la Dott.ssa Annalisa Dragonetti, responsabile di studio, e Rosanna Russo, presidente dell’Associazione Onda D’urto. L’introduzione sarà curata da Elena Brulli. Gli esperti spiegheranno in modo chiaro e accessibile come riconoscere i primi segnali di allarme e come mantenere una corretta salute orale, sottolineando il valore della diagnosi precoce come principale alleata nella lotta contro il tumore del cavo orale.

A completare il progetto, saranno offerte visite gratuite su prenotazione nelle giornate di venerdì 31 ottobre e venerdì 14 novembre, sempre presso lo Studio AD Dental Service. Le prenotazioni possono essere effettuate al numero 0883 825304. L’evento rappresenta un’importante occasione per avvicinare la comunità alla cultura della prevenzione e per ricordare che la salute inizia da gesti semplici ma fondamentali, come una visita di controllo e un’informazione corretta.

Perché la prevenzione non è solo cura – è un atto di amore verso sé stessi.