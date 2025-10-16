Il Sindaco avv. Giovanna Bruno invita tutti gli elettori residenti nel comune di Andria, disposti ad iscriversi nell’Albo delle persone idonee alla funzione di Presidente di seggio elettorale e nell’Albo delle persone idonee all’Ufficio di scrutatore di seggio elettorale a presentare al Comune apposita domanda in carta libera.

A) per l’iscrizione nell’ALBO DEI PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE, il cittadino dovrà inviare entro e non oltre il 31 ottobre 2025, istanza debitamente compilata in tutte le sue parti, prestando particolare attenzione a specificare l’attuale professione ed il titolo di studio posseduto, che dovrà essere non inferiore al diploma di Scuola Media Superiore;

B) Per l’iscrizione nell’ALBO DEGLI SCRUTATORIDI SEGGIO ELETTORALE, il cittadino dovrà inviare entro e non oltre il 01 dicembre 2025, istanza debitamente compilata in tutte le sue parti, prestando particolare attenzione a specificare l’attuale professione ed il titolo di studio posseduto, che dovrà essere non inferiore alla licenza di Scuola Media Inferiore.

Le istanze possono essere presentate, entro i termini sopra indicati ed esclusivamente tramite: sportello telematico polifunzionale del Comune di Andria raggiungibile al seguente link: https://sportelloamico.comune.andria.bt.it cliccando sulla sezione “Servizi demografici ed elettorali” nelle relative voci “Iscriversi all’albo dei presidenti di seggio” o “Iscriversi all’albo degli scrutatori”, compilando e inviando online la modulistica di interesse previa autenticazione con SPID, CNS o CIE;

consegna presso l’Ufficio Protocollo sito in Piazza Umberto I, dell’apposito modulo scaricabile dal link sopra citato, compilato in ogni sua parte e corredato di fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Non possono assumere le funzioni di Presidente e di Scrutatore di seggio elettorale (art. 38 del Testo Unico delle Leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. n. 361/1957 e art. 23 del Testo Unico delle Leggi per la composizione e l’elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali, approvato con D.P.R.n. 570/1960):

• i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;

• gli appartenenti a Forze Armate in servizio;

• i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;

• i Segretari Comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali Comunali;

• i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;

• i dipendenti delle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale o locale (Decreto legislativo 19/11/1997, n. 422).

Si invitano i cittadini già iscritti nei suddetti albi a non ripresentare nuova istanza.