È la Fidelis dei leader carismatici: capitan Jimmy Allegrini e Ciro Cipolletta a fare diga in difesa, Carmine Giorgione a fare praticamente tutto a centrocampo, “Facu” Marquez a fare gol: quattro centri per l’attaccante argentino, tutti al “Degli Ulivi”, e tanta voglia di sbloccarsi anche in trasferta domenica al “Vito Curlo” contro la capolista Fasano È, però, anche la Fidelis dei giovani di enorme valore. Francesco Maria Cordova ha trovato domenica scorsa il primo centro in maglia biancazzurra nel 3-1 al Nola. È nato nella Capitale durante i mondiali vinti dall’Italia. È un 2006 che ha scelto Andria per la prima esperienza nel girone H di Serie D. La dedica per il gol?

Ha giocato molto di più, Vincenzo Tagliarino, 2005, centrocampista che è riuscito sin da subito a diventare pedina preziosissima per Giuseppe Scaringella. Anche lui ha già trovato la via del gol in maglia Fidelis, molto bello, tra l’altro, in occasione del 4-1 interno contro il Gravina.

Domenica c’è Fasano-Andria al “Vito Curlo”: fischio d’inizio previsto alle ore 16, diretta su Telesveva con #semprefuoriperilcalcio. La capolista non ha mai perso in questo campionato. La Fidelis non ha mai vinto in trasferta: se dovesse riuscirci, piazzerebbe l’aggancio in vetta alla classifica.

Il servizio.