«Ciao Sabino. La notizia della tua scomparsa ci lascia senza parole. Con te se ne va non solo un grande professionista della ristorazione, ma soprattutto un amico vero, una persona solare, autentica, capace di trasmettere passione e amore per il proprio lavoro». E’ il messaggio di cordoglio della Confcommercio di Andria in ricordo di Sabino Carbutti tra i titolari di Cucromia, scomparso improvvisamente nella serata di ieri dopo aver accusato un malore.

Da sempre nel mondo della ristorazione era da anni impegnato ormai nel progetto Cucromia e collaborava con Confcommercio e tanti altri enti per la promozione dell’enogastronomia di qualità sul territorio. L’improvvisa scomparsa ha provocato immediatamente le numerose reazioni di cordoglio e di sgomento di amici, familiari ed istituzioni.