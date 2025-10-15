Venerdì 17 ottobre alle ore 19:30 ad Andria nella Sala Attimonelli in via Cavour 194 si terrà l’evento ”Guardiani della salute – Uniamoci nella prevenzione” incentrato sulla prevenzione oncologica. Nel corso dell’incontro, moderato da Iolanda Peluso, si alterneranno gli interventi della consigliera regionale Grazia Di Bari, Maria Carmela Aniello, docente di scienze motorie, Dino Leonetti oncologo, Nino Imbrici ex medico di famiglia, Giuseppe Papagni presidente dell’ordine degli infermieri della Bat e Cosimo Pellegrino referente del comitato “No discarica”.

“La prevenzione – spiega la consigliera Di Bari che ha organizzato l’incontro – è una scelta di vita e di attenzione verso se stessi e verso gli altri. Questo momento di dibattito e confronto nasce proprio da questo: dalla volontà di condividere conoscenza, esperienze e strumenti per proteggere ciò che abbiamo di più prezioso. Parleremo di prevenzione oncologica e di comunità, perché la salute è un bene collettivo, non un fatto privato. L’incontro, aperto a tutti, con le testimonianze di medici, operatori sanitari e cittadini che ogni giorno si impegnano sul campo. Essere guardiani della salute significa questo:

non chiudere gli occhi, ma agire insieme”.