In occasione della Giornata dei Bambini Non Nati, l’associazione L’Emmanuele ETS rinnova il suo impegno a favore della vita, accanto alle mamme e alle famiglie che vivono momenti di fragilità, incertezza o paura.

«Crediamo che ogni vita sia un dono e che nessuna donna debba sentirsi sola davanti a una gravidanza difficile – si legge in una nota dell’associazione -. Per questo il nostro impegno è concreto: accompagnare, sostenere e accogliere, offrendo ascolto, aiuto materiale e percorsi di sostegno personalizzati. Essere “per la vita” per noi significa esserci, senza giudicare, ma offrendo alternative reali, una rete di affetto e di sostegno capace di trasformare la paura in speranza. A tutte le mamme che oggi si sentono smarrite, diciamo: non siete sole. L’Emmanuele ETS è con voi. Perché la vita, ogni vita, merita di essere accolta, accompagnata e amata».

📞 Numero di aiuto: 329 179 6854

📧 Email: [email protected]