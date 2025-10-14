Andria ha fatto sentire la sua voce e la sua testimonianza, in qualità di componente del coordinamento degli enti locali per la pace e per i diritti umani, alla Perugia-Assisi.

Una delegazione guidata dall’Assessora alla Bellezza del Comune di Andria, Daniela Di Bari, con il gonfalone della città, si è messa in cammino nel fine settimana per la marcia della Pace Perugia-Assisi, per dire basta alle guerre ed ai conflitti in corso in diverse aree del mondo, insieme alle migliaia e migliaia di persone presenti. “Imagine all the people” è lo slogan scelto per l’edizione 2025.

Da Papa Leone è giunta la benedizione e l’auspicio a che la manifestazione “sostenga l’impegno degli Organismi internazionali in favore di soluzioni rispettose dei diritti di ciascuno e capaci di creare condizioni necessarie perché finalmente all’odio subentri l’amore, all’offesa il perdono”. Scuole, amministrazioni, sindacati, associazioni, tantissimi bambini, nonni, genitori, lavoratori: un fiume di gente colorato e pacifico unito dalla Fraternità. Andria ha preso anche parte, con l’Assessora alla Bellezza, all’8^ Assemblea dell’Onu dei popoli, conclusasi domenica 12 ottobre con la Marcia.

«L’assemblea nei vari incontri di formazione, ascolto e dialogo si è data dei punti importanti per proseguire il cammino – ricorda l’Assessora alla Bellezza – Resta nei nostri occhi e nel nostro cuore la gioia del fiume incalcolabile di persone e la decisa azione di camminare nella direzione della Pace che si costruisce giorno per giorno, insieme».

La società civile mondiale si è ritrovata unita per promuovere tutti i diritti umani per tutti e costruire un mondo più giusto e pacifico, libero dalla guerra e dall’oppressione, dalla povertà e dallo sfruttamento umano e ambientale. Uno straordinario esercizio di cittadinanza globale e di partecipazione democratica, dalla città all’Onu. All’Assemblea dell’Onu dei popoli hanno partecipato rappresentanti, credenti e non, di movimenti, associazioni, gruppi, sindacati, organizzazioni non governative, network e istituzioni nazionali e internazionali, giornalisti, enti locali, media, forze politiche, università e centri di ricerca provenienti da oltre cento paesi di tutti i continenti. Tra loro anche vittime della miseria, delle guerre, della violenza e del cambiamento climatico e difensori dei diritti umani, dell’ambiente e del clima che testimoniano l’impegno civile per affrontare i grandi problemi globali (sociali, politici, ambientali e culturali) del nostro tempo.

L’Assemblea si è svolta a 80 anni dalla fondazione dell’Onu, a 10 anni dalla diffusione della Laudato sì di Papa Francesco, a 800 anni dalla composizione del Cantico delle Creature di San Francesco e a 5 anni dal 2030 con l’obiettivo di rafforzare l’impegno per l’attuazione dell’Agenda 2030 e del “Patto per il Futuro” delle Nazioni Unite.