«“Grazia, ti candidi?”. Me lo avete chiesto tante volte, con affetto. La verità è questa: non mi hanno scelta. Non sarò ricandidata per il M5S per il terzo mandato come i miei colleghi. La decisione non è mia. È arrivata dall’alto, lontano da noi. Non la capisco. E mi chiedo, con amarezza: in una scelta politica così chiusa, decisa altrove, c’è ancora spazio per la giustizia, per la verità, per la trasparenza?». Tutta l’amarezza in un post sul suo profilo facebook da parte di Grazia Di Bari consigliere regionale uscente del M5S al termine del suo secondo mandato e dopo aver sperato nella possibilità di correre nuovamente in vista delle prossime elezioni regionali. L’unica consigliera andriese nella scorsa legislatura non ci sarà. E la sua amarezza è tanta.

«Dovevo dirvelo. Con la stessa lealtà con cui ho servito questa comunità, anche quando non era facile – ha scritto Grazia Di Bari – Ringrazierò sempre il Movimento 5 Stelle per i valori che mi ha dato e in cui mi sono ritrovata. Ho rispettato ogni regola, ogni impegno, fino all’ultimo giorno. Ho fatto più di quanto mi si chiedesse, ma forse non è bastato. Ho lavorato senza chiedere un euro in più, nemmeno quando, come delegata alla Cultura, attraversavo la Puglia da nord a sud. Forse non sono riuscita a mostrarvi fino in fondo quanto ci credevo, quanto ho creduto nella possibilità di fare politica con onestà. Ma questo lo so: non ho mai tradito la vostra fiducia».