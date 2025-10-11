Si terrà il 24 ottobre ad Andria presso Villa Nymphaeum (ore 16.00) il convegno dal titolo “L’Agroalimentare Made in Italy in rete. Un valore per i sistemi produttivi territoriali e nazionali”, promosso da Agrocepi, organizzazione professionale di riferimento per le filiere del settore agroalimentare, con la collaborazione di FIOQ e la sponsorizzazione di Banca Bper. L’appuntamento rappresenta un importante momento di confronto tra istituzioni, imprese, organizzazioni professionali e operatori del comparto per analizzare le prospettive e le sfide della filiera agroalimentare italiana, sempre più orientata alla rete, all’innovazione e alla valorizzazione dei territori.

PROGRAMMA INTERVENTI

Saluti istituzionali:

Cesare Troia – Assessore alle Radici, Comune di Andria

Introduzione ai lavori:

Corrado Martinangelo – Presidente Nazionale Agrocepi

Interventi:

Francesco Vendola – Esperto in finanza agevolata, filiere agroalimentari e distretti produttivi

Carmelo Satta – Presidente Nazionale Fenapi

Arianna Zizzo – Vicepresidente Nazionale Vicario Acli Terra

Riccardo Gugliemi – Consigliere Delegato Agrocepi Puglia e Presidente FIOQ

Cristian Vocaturi – Vicepresidente Nazionale Agrocepi

Giovanni Marrazzo – Responsabile Sales Agri Sud BPER

Contributi:



Teresa Bellanova – Già Ministro dell’Agricoltura

Mariangela Matera – Deputato della Repubblica Italiana

Domenico De Santis – Segretario Regionale Partito Democratico

Donato Pentassuglia – Assessore all’Agricoltura Regione Puglia

Domenico Damascelli – Già Consigliere Regionale

Durante l’evento è previsto anche uno spazio dedicato alle testimonianze dirette di operatori del settore agroalimentare, che porteranno le loro esperienze dal campo alla tavola, offrendo spunti concreti su come la rete tra produttori, istituzioni e mercato possa rappresentare un volano per lo sviluppo sostenibile e integrato del comparto.

Conclusioni:

Corrado Martinangelo – Presidente Nazionale Agrocepi

Rolando Marciano – Presidente Nazionale CEPI

L’incontro si propone come un’occasione strategica per rafforzare le sinergie tra le realtà produttive italiane, tutelare il valore del Made in Italy agroalimentare e costruire politiche condivise per la crescita dei sistemi territoriali e nazionali.