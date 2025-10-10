La Polizia di Stato, nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto dei comportamenti che incidono sulla sicurezza pubblica, prosegue l’azione di controllo del territorio provinciale disposta dal Questore di Barletta-Andria-Trani. Tale impegno mira a tutelare la collettività e a prevenire situazioni di pericolo attraverso l’applicazione delle misure di prevenzione personale previste dal Codice Antimafia e dalla normativa di pubblica sicurezza.

In tale contesto, il Questore della provincia di Barletta-Andria-Trani ha emesso due fogli di via obbligatori e un avviso orale nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite dalla Divisione Anticrimine.

Il primo foglio di via obbligatorio è stato emesso nei confronti di un uomo residente a Molfetta, arrestato lo scorso agosto per rapina e già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio. In tal caso, il Questore ha disposto il divieto di far ritorno nel Comune di Trani per la durata di un anno, senza preventiva autorizzazione.

Il secondo foglio di via obbligatorio è stato emesso nei confronti di un uomo residente a Barletta, deferito in stato di libertà lo scorso settembre per tentato furto aggravato e ricettazione.

Già gravato da precedenti per reati in materia di sostanze stupefacenti, l’uomo è stato ritenuto socialmente pericoloso poiché la sua presenza ad Andria, dove non risiede, è apparsa finalizzata alla commissione di attività illecite. Anche in questo caso, il Questore ha disposto il divieto di far ritorno nel Comune di Andria per la durata di un anno, senza preventiva autorizzazione.

Il terzo provvedimento, un avviso orale, è stato emesso nei confronti di un uomo residente a Barletta, con precedenti per reati contro la persona, il patrimonio, in materia di armi e contro la pubblica amministrazione.

In particolare, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 159/2011, il Questore ha imposto al destinatario di mantenere una condotta conforme alla legge, di astenersi da frequentazioni con soggetti pregiudicati e dal portare armi o oggetti atti ad offendere.

L’interessato è stato, inoltre, ammonito a non fare uso abituale di sostanze stupefacenti o bevande alcoliche e a non frequentare luoghi notoriamente ritrovo di soggetti pregiudicati, con l’avvertimento che eventuali violazioni potranno comportare l’applicazione di misure di prevenzione più restrittive, come la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Tali provvedimenti si inseriscono nel più ampio dispositivo di prevenzione e controllo del territorio disposto dal Questore di Barletta-Andria-Trani, volto a contrastare ogni forma di illegalità diffusa e a rafforzare la percezione di sicurezza tra i cittadini.