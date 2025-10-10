Per il terzo anno consecutivo è giunta in città la delegazione di funzionari del settore agricoltura dalla Prefettura di Saga per la consueta visita formativa, programmata già da tempo, sul territorio. La delegazione è stata accolta dal Vicesindaco e Assessore alle Radici insieme allo chef stellato Pietro Zito, patron del Ristorante Antichi Sapori Montegrosso, che ha avviato il sodalizio Andria – Giappone fin dal 2015 e che ora continua a rafforzarsi sempre più.

Si tratta di giovani funzionari che approfondiscono “sul campo” il tema del rapporto tra territorio e prodotti tipici e della valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche di Andria.

Questa città, infatti, non è stata scelta a caso bensì quale città con la piana più olivetata d’Italia, la cui produzione di olio è tra i motori più forti dell’economia locale. Nel corso dell’incontro è emerso anche il ruolo fondamentale della città di Andria nell’ambito delle attività messe a punto con l’Associazione Nazionale Città dell’Olio, considerato il ruolo di vicariato che la città di Andria ha assunto di recente, nel percorso di valorizzazione e promozione dell’olio evo, eccellenza tutta andriese.

Da parte dei funzionari è stato sottolineato quanto sia importante informarsi, conoscere e approfondire queste conoscenze sui luoghi, con l’esperienza concreta e diretta, favorendo lo scambio concreto tra i due paesi: hanno rimarcato quanto sia stato importante ricevere input giusti da persone esperte e riportare questa esperienza nella loro realtà.

L’appuntamento annuale con la delegazione quest’anno porta una novità: l’avvio di un percorso che porterà una delegazione di produttori e imprenditori andriesi proprio a Saga per porre le basi di un concreto scambio commerciale e turistico.

La Prefettura di Saga, ricordiamo, conta 20 municipalità con le quali sono state avviate le interlocuzioni culturali, turistiche e commerciali.