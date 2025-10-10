Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma dell’AVIS Andria:

«Un anniversario è sempre un’occasione per guardarsi indietro, riconoscere la strada percorsa e rinnovare con forza gli ideali che animano il cammino. Domenica 12 ottobre, l’AVIS Comunale Andria celebra il suo 34° anniversario di fondazione, un traguardo importante che sarà festeggiato con una Festa Sociale aperta a tutta la cittadinanza. La giornata sarà scandita da momenti di memoria, spiritualità e condivisione, pensati per coinvolgere la comunità e riaffermare il valore profondo del dono volontario, gratuito e periodico del sangue e del plasma.

Si inizierà alle ore 8.00 con una donazione straordinaria di sangue, presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale “L. Bonomo” di Andria. Un gesto concreto e simbolico con cui l’associazione desidera dare il via alle celebrazioni, ribadendo l’importanza del dono come atto di responsabilità e solidarietà. La partecipazione è aperta a tutti i donatori abituali e a coloro che desiderano compiere, magari per la prima volta, un gesto di grande valore umano. Alle ore 9.30 seguirà la deposizione di un omaggio floreale presso la Fontana del Donatore, nella Villa Comunale “G. Marano”. Un momento simbolico, ma ricco di significato, per rendere omaggio a tutte le donne e gli uomini che, nel silenzio e nella discrezione, hanno scelto di diventare donatori di vita. A loro va la gratitudine non solo dell’AVIS, ma di tutta la città, perché il loro gesto ha reso e continua a rendere possibile la speranza per tanti. Alle ore 11.30, presso la Chiesa Gesù Crocifisso, si terrà la celebrazione eucaristica presieduta da Don Cosimo Sgaramella, parroco della comunità. Sarà un’occasione di raccoglimento, preghiera e un momento per ricordare i donatori scomparsi e rinnovare la missione associativa nel segno della solidarietà. A concludere la giornata, alle ore 13.30, il pranzo sociale presso la Sala Ricevimenti “Relais Sant’Agostino”, dove donatori, soci, volontari e amici dell’associazione potranno condividere la gioia dell’incontro e della comunità, celebrando insieme i successi raggiunti e i progetti futuri. Nel corso di questi 34 anni, AVIS Andria ha saputo radicarsi nel tessuto cittadino diventando molto più di un’associazione: è oggi un punto di riferimento civico e sanitario, una realtà che promuove la cultura del dono, educa alla solidarietà attiva e risponde concretamente ai bisogni di salute del territorio. Donare sangue o plasma non è solo un gesto di altruismo: è una scelta di responsabilità sociale, un impegno verso la comunità e verso chi, per vivere, ha bisogno di quel piccolo grande dono. Un dono che non si può produrre artificialmente, ma che può arrivare solo dal cuore generoso delle persone.

I numeri testimoniano l’impegno quotidiano di centinaia di donatori andriesi, ma dietro ogni cifra c’è un volto, una storia, una scelta consapevole di esserci per gli altri. In questo senso, l’anniversario del 12 ottobre rappresenta non solo una festa, ma anche una rinnovata chiamata alla partecipazione attiva. AVIS Andria rivolge un caloroso invito a tutti i cittadini, donatori abituali, nuovi donatori e simpatizzanti, a prendere parte a questo giorno di festa. La presenza della comunità sarà il modo più autentico per dire “grazie” a chi dona e per testimoniare, con la propria partecipazione, il sostegno a una causa che riguarda tutti: la tutela della vita. In un tempo in cui spesso si parla di crisi di valori, la solidarietà concreta che AVIS rappresenta è una risposta forte, positiva, contagiosa. Partecipare è un modo per entrare a farne parte. Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi alla sede AVIS Andria o consultare i canali social ufficiali dell’associazione.

Domenica 12 ottobre, festeggiamo insieme 34 anni di dono, passione e impegno. Vi aspettiamo!».