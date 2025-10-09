Dal 10 al 21 ottobre, presso il Museo Diocesano di Andria, si terrà la settima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Contemporanea “EMOZIONI D’ARTE”, promossa dall’I.I.S.S. “Giuseppe Colasanto” di Andria nell’ambito del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’Anno Scolastico 2022/25. Questa esposizione, che ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Andria, vuole essere un’occasione di incontro e confronto per alcuni dei più interessanti artisti contemporanei italiani ed esteri, le cui opere verranno mostrate gratuitamente per un periodo di dieci giorni, allo scopo di stimolare, anche presso il pubblico dei non addetti ai lavori, una riflessione su problematiche di carattere estetico e socio-culturale.

Il Prof. Cosimo Antonino Strazzeri, dirigente scolastico dell’I.I.S.S. “Giuseppe Colasanto” di Andria, critico d’arte che ha già all’attivo la realizzazione di nove importanti collettive a Margherita di Savoia (“La bellezza e le radici”), Trinitapoli (“Il corpo e l’anima” e “Le forme dell’Infinito”), Andria (“Materika”, “Kromatika”, “Imago”, “Eikón”, “Mood” e “Suggestioni d’autore”), è il curatore, responsabile artistico ed estensore del catalogo, che è stato tradotto in inglese dalla Prof.ssa Stefania Franklin. Responsabile dell’allestimento è la Prof.ssa Silvia D’Avanzo, referente del Progetto “Arte, Grafica, Fotografia e territorio”. Il progetto grafico è a cura del Prof. Ruggiero Lacerenza. È prevista, inoltre, la partecipazione, come guide e animatori culturali, di alcuni studenti e studentesse degli indirizzi Liceo Artistico e Istituto Professionale Comunicazione Visiva Pubblicitaria dell’Istituto “Giuseppe Colasanto”, che hanno frequentato due appositi corsi per acquisire un’adeguata preparazione.

Non è previsto il pagamento di un biglietto per accedere alla mostra, poiché l’Arte deve essere alla portata di tutti, senza discriminazioni di carattere socio-economico; anche il catalogo, stampato in 600 copie di grande formato a colori, sarà distribuito gratuitamente. Saranno organizzate visite guidate degli studenti delle scuole di Andria e Provincia. La mostra resterà chiusa le domeniche 12 e 19 ottobre.

Parallelamente, nelle stesse date e con gli stessi orari (9.30-12.30/17.00-20.00) si terrà, presso il Chiostro di San Francesco, una mostra con i lavori degli studenti del Liceo Artistico “Colasanto”, aventi come tema l’espressione dei sentimenti e delle emozioni.