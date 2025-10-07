«Si è conclusa la lunga maratona consiliare sui due provvedimenti urbanistici per la digitalizzazione delle cartografie e l’adeguamento del PRG al Piano Paesaggistico Regionale. Una discussione condotta con ingiustificata fretta e notevole approssimazione, durante la quale la maggioranza ha brillato per il suo silenzio assordante, dedicandosi piuttosto all’attenta osservazione dei propri cellulari». Inizia così la nota a firma dell’Intergruppo Consiliare formato da Michele Di Lorenzo, Michele e Vincenzo Coratella e Gianluca Grumo, sulla vicenda tecnica di adeguamenti del Piano Regolatore al Piano Paesaggistico Regionale.

«Mentre i consiglieri di opposizione cercavano un dibattito, l’assessore Curcuruto e il dirigente di settore hanno elegantemente evitato di rispondere alle sollecitazioni, regalando alla città un monologo amministrativo di rara efficacia. La maggioranza, con un gesto di sovrana indifferenza, ha così respinto le richieste degli Ordini professionali di avere qualche settimana in più per studiare documenti complessi, trattando tecnici ed esperti come meri impiccioni. Stessa sorte è toccata a chi osava far notare di non aver avuto il tempo materiale per leggere file in formato illeggibile e di non aver ricevuto spiegazioni su passaggi delicatissimi».

«Il momento di puro teatro si è avuto quando, di fronte a chi sottolineava l’incredibile velocità con cui è stato “disegnato” l’adeguamento paesaggistico di uno dei territori più vasti della Puglia (solamente 7 mesi, da gennaio a luglio), l’assessore Curcuruto ha svelato la verità: il lavoro doveva essere consegnato in soli 2-3 mesi dall’affidamento. Una vera e propria versione amministrativa di “9 settimane e ½” per svestire e rivestire Andria, purtroppo senza la partecipazione di Kim Basinger. Peccato – almeno quella sarebbe stata una garanzia di attrazione turistica. Al di là della facile ironia, resta l’amaro in bocca per un’occasione persa: invece di un percorso condiviso di studio e valorizzazione del nostro paesaggio, ci ritroviamo con un vestito su misura cucito alla cieca, senza confronto con la città, senza verifiche serie e senza nemmeno l’avallo di chi il territorio lo conosce per professione. L’ennesima occasione sprecata, tra approssimazione e battute pericolosamente inconsapevoli».