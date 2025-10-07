«E’ con grande soddisfazione che apprendiamo che l’Accordo di Programma, a firma della Regione Puglia e del Governo, relativo alla costruzione del Nuovo Ospedale di Andria è stato sottoscritto». Lo scrive in una nota il Comitato per il Nuovo Ospedale di Andria.

«Un passaggio questo che mette in sicurezza gli stanziamenti a suo tempo previsti e nella quantità indicata dalla nuova delibera. Di questo ringraziamo il Ministero della Salute, che ha sottoscritto il documento in data 19/9 u.s., e il Presidente della Regione Puglia, che lo aveva sottoscritto e inoltrato il 26 di agosto u.s. Il Comitato continuerà a vigilare sul proseguo e ad informare la Opinione pubblica, oltre a pubblicare il testo dell’accordo non appena sarà reso pubblico».