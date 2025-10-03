Il Centro di Salute Mentale Andria-Prevenzione Psichiatrica del Dipartimento di Salute Mentale Asl Bt, in occasione della giornata mondiale della salute mentale in programma venerdì 10 ottobre, organizza ad Andria un evento informativo e divulgativo per la cittadinanza, in rete con altre realtà associative del territorio, dalle 10 alle 12,30 e dalle 18 alle 20,30.

La giornata si svilupperà soprattutto nelle vie centrali dello shopping di Andria, privilegiando e coinvolgendo alcune attività commerciali che esporranno materiale informativo con la presenza di operatori disponibili a informare, chiarire ed approfondire a coloro che ne faranno richiesta. Gli operatori volontari del Consultorio Diocesano supporteranno anche un punto di ascolto per la comunità presso la sede ad Andria in Via Bottego, 9.

Il Circolo della Sanità di Andria sosterrà l’iniziativa donando il tè della salute ai cittadini presso i punti divulgativi.

L’obiettivo principale dell’iniziativa, patrocinata anche dal Comune e dalla Diocesi di Andria, è quello di promuovere in ambiti al di fuori dei “luoghi di cura della follia” un processo virtuoso di più capillare diffusione di pratiche che privilegino oltre alla cura della cronicità, proprio quelle fasce di popolazione che si avvantaggerebbero di interventi precoci e di prevenzione indispensabili negli “stati mentali a rischio” (purtroppo sempre più diffusi e preoccupanti) prima della cronicizzazione.