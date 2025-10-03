Si è parlato del PUMS il cosiddetto Piano di Mobilità Sostenibile approvato a luglio dello scorso anno ma anche di Piano Generale del Traffico che è però fermo agli anni ’90 così come il Piano della Mobilità Commerciale. Tutti strumenti fondamentali e che andranno aggiornati al più presto, appena si riusciranno a reperire delle risorse specifiche, in una città come quella di Andria dove le auto circolanti sono di gran lunga superiori a quelle che le strade possono accogliere. Il Piano Generale del Traffico, per fare un esempio, è tarato su circa 34mila veicoli. Ad oggi Andria conta però esattamente il doppio delle autovetture immatricolate e circa 12mila mezzi a due ruote elettrici come bici e monopattini. Una situazione di cui si è discusso in un incontro tecnico a Palazzo di Città alla presenza degli assessori alla viabilità e all’ambiente rispettivamente Pasquale Colasuonno e Savino Losappio con la presenza qualificata degli Ordini professionali degli Architetti e degli Ingegneri della BAT. Con loro si è discusso proprio di questi aspetti e del contributo essenziale che in questa fase i professionisti del settore possono dare in termini di idee e stimoli all’amministrazione comunale. Ed, infatti, è stata accolta la richiesta degli Ordini di istituire un tavolo tecnico permanente in cui vi saranno dei delegati specifici con il coinvolgimento diretto anche della Polizia Locale. Obiettivo sarà quello di porre le basi per il nuovo Piano del Traffico lavorando intanto sul PUMS che in alcune sue piccole parti potrebbe già esser applicato con le scarne risorse a disposizione dell’ente. Poi si lavorerà anche sulla questione dei mezzi commerciali per cui servirebbero comunque risorse importanti o private rispetto ad un’area logistica di interscambio che potrebbe evitare a molti mezzi pesanti di transitare in città. Capitolo a parte per i mezzi elettrici a due ruote, per i parcheggi e per i bus urbani. In quest’ultimo caso ottimo è stato l’esperimento nel corso della Festa Patronale che ha previsto navette gratuite in città per i diversi luoghi della festa e per l’interazione con i parcheggi all’esterno della città. Una situazione che potrebbe esser ripetuta ma si attende ancora la conclusione delle lunghe procedure regionali per l’affidamento di appalti specifici per il Trasporto Pubblico Locale. Parcheggi, piste ciclabili e bus urbani, saranno temi essenziali da discutere nel corso già delle prime riunioni del tavolo tecnico che a breve sarà convocato.