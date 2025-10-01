«Nessuno ha riparato il guardrail, così è pericoloso». E’ la frase ricorrente in alcune segnalazioni che giungono dalla rampa della tangenziale di Andria che fa da raccordo con la sp231. In particolare si tratta della rampa che conduce in direzione Corato, mentre in senso opposto porta verso il casello autostradale. Il guardrail è danneggiato a causa di alcuni incidenti che hanno riguardato quel tratto di tangenziale nell’ultimo anno. I cittadini che quotidianamente transitano da quella rampa sono preoccupati che per la propria incolumità, soprattutto con l’arrivo della stagione fredda e le piogge che potrebbero rendere l’asfalto viscido.