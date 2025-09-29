«Due giorni, due manifestazioni differenti che hanno coinvolto gli alunni dell’istituto comprensivo “Don Bosco – Manzoni” che sin dall’inizio dell’anno scolastico hanno lavorato, approfondito e curato il concetto di pace e dell’ingiustizia della guerra, di qualunque guerra, vicina o lontana. Ringrazio di cuore il Dirigente scolastico Francesco Delzio e tutte e tutti i docenti che hanno accompagnato i bambini e le bambine in questo percorso». Così l’Assessora al Futuro Viviana Di Leo che ha portato il saluto dell’Amministrazione Comunale alle iniziative svoltesi in città dedicate alla pace.

«Come Amministrazione, poco prima dell’inizio della scuola, abbiamo chiesto a tutti gli istituti di ogni ordine e grado della città di Andria di dedicare un minuto di silenzio per le atrocità che stanno vivendo uomini, donne e bambini palestinesi. Atrocità che non possono lasciarci indifferenti e che abbiamo il dovere di spiegare anche ai più piccoli, con il loro linguaggio, ma instillando anche quel seme di speranza sempre più necessario. A tutti loro va il ringraziamento per aver accolto l’iniziativa».