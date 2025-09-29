La Ferrotramviaria comunica attraverso i propri canali ufficiali che, dal 29 Settembre 2025 e per un periodo di 15 giorni, presso la stazione di Andria Sud sarà attiva una fase di sperimentazione dei tornelli nella fascia oraria 10-16.

Durante tale periodo, i tornelli saranno abilitati solo per l’ingresso e si apriranno esclusivamente tramite la lettura del QRcode presente sul titolo di viaggio. L’uscita dalla stazione sarà sempre libera.