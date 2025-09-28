La Fidelis serve il poker al Gravina nel derby del “Degli Ulivi”. Ad un primo tempo decisamente in palla per la squadra di Ragno fa da contraltare una ripresa in cui sono i padroni di casa a giocare a memoria. Epsiodio chiave però è senza dubbio il rosso a Basanisi per doppia ammonizione ad inizio ripresa. Ma andiamo con ordine. Tanti problemi di formazione per Ragno che non ha più disponibili centrali di difesa di ruolo ed adatta proprio Basanisi tra Viti e Lagonegro. Solido il centrocampo a 5 in cui c’è Vaz a dettare i ritmi di gioco e l’ex Alba, in attacco Gnago e Santoro. Dall’altro lato Fidelis per la prima volta con la difesa a tre: Allegrini-Cipolletta-Ronchi in campo con Dalla Riva e Giorgione in un inedito 3-4-3 che vede ancora Marquez e Trombino assieme in avanti.

Neanche un giro di lancette ed è subito il Gravina a provarci con Santoro che sul filo del fuorigioco parte in posizione regolare e calcia da sinistra palla deviata in corner. La Fidelis soffre la grande compattezza della squadra di Ragno e ci prova con Trombino ma la sfera è altissima. Meglio poco oltre il 20’ quanto prodotto con un’azione tutta di prima intenzione dei padroni di casa ed il tiro di Marquez deviato però in corner da Basanisi. Ma quando la Fidelis sembra aver alzato decisamente il baricentro arriva il gol del Gravina grazie ad una invenzione di Vaz che calcia dai 35 metri centrale e beffa Summa forse impreciso nell’intervento. Soffre allora la fisicità di Gnago la difesa di casa e Cipolletta si fa superare dall’attaccante della Costa d’Avorio ma è decisivo in uscita Summa per chiudere lo specchio e subire poi il fallo. E’ una sveglia per la squadra di Scaringella che sfiora il pari al 38’ grazie al cross preciso di Giorgione che Trombino di testa manda sul palo ad Alloj battuto. Sempre l’attaccante andriese un minuto dopo sigla il pari grazie all’assist geniale di Giorgione ma Trombino è pescato in posizione di off side.

E’ il segno che qualcosa nello svolgimento della gara è cambiato. La Fidelis aumenta i giri del motore e ad inizio ripresa è subito Leveque a seminare il panico nella difesa del Gravina che perde al 9’ Basanisi. Doppio giallo per lui dopo aver fermato irregolarmente Banse. Neanche il tempo di riorganizzarsi per la squadra di Ragno che sugli sviluppi di un corner due minuti dopo arriva il pari: è Giorgione che pennella in area un pallone che Marquez deve solo depositare in rete. Fuori Gnago dentro Issa per proteggere il risultato. Ma la Fidelis dilaga e trova subito il raddoppio: l’asse è identico con Giorgione che questa volta pennella da sinistra e Marquez di testa fissa il sorpasso e la sua personale doppietta che porta a tre il numero di marcature in questo inizio stagione. Poi è la volta di Tagliarino in campo ed è lui alla mezz’ora a trovare anche il tris: azione prolungata della Fidelis con Banse e Leveque prima che il pallone arrivi al limite sui piedi di Tagliarino che calcia preciso verso il palo destro della porta di Alloj. Primo gol e prima grande gioia per lui con la maglia andriese. La squadra di casa dilaga è Banse a crossare in area con Trombino che di testa si vede murare la conclusione dall’intervento decisivo di Alloj. Ma il poker arriva quando sugli sviluppi del corner è Giorgione ancora una volta a servire al centro un pallone che Santoro tocca quel tanto che basta per spedirla nella porta sbagliata. Sempre il numero 17 di casa in grande spolvero con un pallone in profondità che Trombino calcia di un soffio sul fondo. Sempre l’attaccante ex Igea Virtus, invece, si vede ancora intercettare il pallonetto da Alloj. E’ la parola fine sul match. La Fidelis chiude il primo ciclo terribile di gare salendo al secondo posto il classifica con una perfetta media inglese sin qui e domenica sarà di scena in trasferta contro la Real Normanna. Sorte diversa per il Gravina che resta ultimo e domenica affronta al “Vicino” l’Acerrana con l’obiettivo di tornare a far punti e di ritrovare soprattutto uomini fondamentali.